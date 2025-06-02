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4 katlı, görenlerin dikkatini çekiyor: Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar! Hareketlilik arttı

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Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Rize'de açılan 4 katlı kurban pazarında da hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar pazara gelerek hayvanlarını satmaya çalışıyor. Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık 'Minik' isimli boğa ise gören herkesin dikkatini çekiyor.

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlık büyükbaş ve küçük baş alımları başladı. Rize Belediyesi tarafından hizmete açılan ve görenlerin de dikkatini çeken 4 katlı kurban pazarında da Türkiye'nin dört bir yerden gelen hayvan satıcıları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkarttı. Bayram yaklaşırken pazarda hareketlilik de başladı.

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Diyarbakır'dan gelerek Rize'deki pazarda kurbanlık hayvanlarını satışa çıkaran Remzi Gümüş isimli satıcı "Diyarbakır'dan geliyorum, 40 tane malım var.

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Ortalama gidiyor satışlar umarım iyi olur. Fiyatlar 150-180 civarında gidiyor. Henüz talep yok, son hafta satışlar belirlenecek" ifadelerini kullandı.

PAZARIN PEHLİVANI BİN 320 KİLOGRAMLIK 'MİNİK'

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Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık 'Minik' isimli boğa ise gören herkesin dikkatini çekiyor. 'Minik' isimli boğasını 9 ay boyunca arpa ile baktığını ve ismini de çok düşünerek karar verdiğini belirten Şahin Hanoğlu "Minik 1 ton 320 kilo.

340 BİN LİRAYA SATILDI

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İsmini çok düşündük ve en son minik olarak karar verdik. İsmini çok düşündük ona layık gördük. Miniği, 340 bin liraya sattık. 9 ay arpayla baktım ve böyle kilo aldı" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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