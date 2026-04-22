Kapat
4 trilyon dolarlık Apple'ın yeni patronu John Ternus'un LinkedIn'i şaşırttı: Profil fotoğrafı bile yokmuş!

Apple'ın CEO'luk koltuğuna oturacak John Ternus'un LinkedIn profili sosyal medyada viral oldu. Öyle ki bir ara Ternus'un profil fotoğrafı bile bulunmuyormuş.

4 trilyon dolarlık Apple'ın yeni patronu John Ternus'un LinkedIn'i şaşırttı: Profil fotoğrafı bile yokmuş!
Enes Çırtlık

Bu hafta Apple cephesinden gelen ve tüm teknoloji dünyasını sarsan haberle birlikte bir dönemin sonuna gelindi. 15 yıl boyunca şirketin kaptan köşkünde oturan Tim Cook'un CEO koltuğunu bırakacağı, yerine ise mevcut Baş Donanım Sorumlusu John Ternus'un geçeceği resmen duyuruldu. Devir teslim töreninin Eylül 2026'da yapılacağı da açıklanan bilgiler arasında.

4 trilyon dolarlık Apple ın yeni patronu John Ternus un LinkedIn i şaşırttı: Profil fotoğrafı bile yokmuş! 1

Bu değişiklikle birlikte Apple'ın başına mühendislik kökenli ve ürün odaklı bir ismin gelmesi, şirketin daha yenilikçi ve donanım ağırlıklı bir rotaya girebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Ancak Ternus'a dair bir başka detay, sosyal medyada kısa sürede çok daha fazla konuşulmaya başlandı: LinkedIn profili.

4 trilyon dolarlık Apple ın yeni patronu John Ternus un LinkedIn i şaşırttı: Profil fotoğrafı bile yokmuş! 2

YENİ APPLE CEO'SUNUN LINKEDIN PROFİLİ VİRAL OLDU

Webtekno'da yer alan habere göre, Ternus’un LinkedIn profili gündeme geldiğinde profilde herhangi bir profil fotoğrafı bulunmuyordu. Deneyimler tarafında sadece Virtual Research isimli şirkette 1997-2001 arasında yaptığı mühendislik görevi ve 2001’den günümüze uzanan Apple deneyimi var. Buna ek olarak bir de eğitim aldığı üniversiteyi görüyoruz. Bunlar dışında Ternus hiç paylaşım yapmamış, beceriler gibi alanları hiç doldurmamış. Sadece profilin gündeme gelmesinin ardından şu anda bir profil fotoğrafı eklemiş.

4 trilyon dolarlık Apple ın yeni patronu John Ternus un LinkedIn i şaşırttı: Profil fotoğrafı bile yokmuş! 3

Profil, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook LinkedIn
