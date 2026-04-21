4'üncü kattan tente üzerine düşen genç adam için seferber oldular

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatin Gökmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4. katında yaşayan Okay U. henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek balkondan düştü. Apartmanın zemin katındaki iş yerinin tentesinin üzerine büyük bir gürültüyle düşen şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar Okay U.’ya yardım etmek için seferber oldu.

Vatandaşlar Okay U.’nun düşmesini engellemek için tentenin alt kısımdan destek olurken, kısa sürede verilen adrese gelen ekipler şahsı düştüğü yerden indirmek için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla Okay U.’nun yanına çıkan ekipler ilk olarak şahsa tıbbi müdahalede bulundu. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen Okay U. sedyeye sabitlendikten sonra itfaiye aracının merdivenine alındı. Belirli bir noktaya kadar indirilen Okay U. ardından ambulansa taşındı. Okay U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır