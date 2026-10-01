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4 yaşındaki çocukla arabayı kaçırdı, önüne gelene çarptı! Tekirdağ sokaklarında polis kovalamacası

Tekirdağ'da akıllara zarar bir kaçırma vakası yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre bir vatandaş torunuyla arabasına bindiği sırada araba içinde çocukla birlikte E.G. tarafından kaçırıldı. Arabayı kaçıran E.G. önce bir yayaya çarpıp yoluna devam etti, ardından da iki otomobile çarptı.

4 yaşındaki çocukla arabayı kaçırdı, önüne gelene çarptı! Tekirdağ sokaklarında polis kovalamacası

Suç filmlerini aratmayan olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü.

KAÇIRDIĞI ARAÇLA YAYAYA ÇARPIP DURMADAN DEVAM ETTİ

E.G., otomobille olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre E.G.’nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi’nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

İKİ TANE DE ARACA ÇARPTI

İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu’na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi. Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki araç ile Ş.K. yönetimindeki otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki çocukla arabayı kaçırdı, önüne gelene çarptı! Tekirdağ sokaklarında polis kovalamacası 1

3 KİŞİ YARALANDI, ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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çocuk kaçırma kaçırma kaza
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