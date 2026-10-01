MSB duyurdu: Türkiye, İngiltere’den 12 adet C-130J alıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında Birleşik Krallık’tan C-130J uçaklarının tedarikine ilişkin son durumu açıkladı. İki ülke arasında 12 adet C-130J uçağının tedarikine yönelik anlaşma imzalanırken, belirlenen takvim kapsamında ilk 2 uçağın Aralık ayında Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Uçakların kalanının ise Birleşik Krallık’taki bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak teslim alınması hedefleniyor. Ayrıca GKRY'deki askeri geçit töreninin ve silahlanma faaliyetlerinin gerginliği artırdığı belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;

YUNANİSTAN İLE GKRY ARASINDAKİ ELEKTRİK KABLOSU GÜZERGÂHI

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askerî koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır.

GKRY’DE DÜZENLENEN ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

GKRY’de düzenlenen askerî geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz.

GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada’da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz.

Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir.

IRAK BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ

Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar’da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak’ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askerî ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır.

Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askerî eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.

BİRLEŞİK KRALLIKTAN C130-J TEDARİKİ

Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır.

Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık’ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır.

Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir.