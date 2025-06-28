40 derece sıcaklıkta çatıda kaynak yaptı, İzmir Bornova’yı alevler sardı! Bölgedekiler isyan etti: “Yıllarımı verdim, şimdi sıfırım”

İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi’nde bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı ve büyük bir yangına neden oldu. Evleri ve araçları zarar gören bölge sakinleri yitip giden yaşam alanlarının yasını tutarken, mağdur Figen İşleten, “Yıllarımı verdim, şimdi sıfırım” diyerek isyan etti.

“EN ÇOK KIZDIĞIM KİŞİ, O SICAKTA KAYNAK YAPAN KİŞİ"

Yangının çıkış sebebine dikkat çeken Figen İşleten, 5 yıldır yaşadığı bölgenin yemyeşil bir cennet olduğunu belirtti. Yangın sırasında dışarıda olduklarını, komşularının haber vermesiyle eve döndüklerini anlatan İşleten, “Üç sokak köpeğine bakıyordum, kendi köpeğimiz, civcivlerimiz, tavuklarımız hepsi yandı. Evdeki tüm eşyalarımız kül oldu” dedi.

İşleten, yangının 40 derece sıcakta yapılan kaynak çalışmasından çıktığını vurgulayarak, “En çok kızdığım kişi, o sıcakta kaynak yapan kişi. Burası bizim yaşam alanımızdı, başka gidecek yerimiz yok. Emekli olunca burada devam edecektim. Yıllarımı verdim, şimdi sıfırım. Burası yemyeşildi, böyle görünce şok geçirdim, ambulansta bir süre kaldım. Burada yaşayan canlılara, emeğime, artık burada yaşayamayacak olmama çok üzgünüm. O kişilerin düşüncesiz davranışları yüzünden bizim hayatlarımız gitti” diye konuştu.

'EVİ BOŞALTIN, ZEHİRLENİRSİNİZ’

Bölge sakinlerinden Yeter Bengiç de yangın anında yaşadıkları korkuyu anlattı. Dumanı fark edince eşine haber verdiğini belirten Bengiç, “Koşarak pencereden baktık. Jandarma, 'Dışarı çıkın, evi boşaltın. Zehirlenirsiniz’ dedi.

"Çok şükür bir şey olmadı ama alevler çok kötüydü. Bazı evler komple yandı. 3-4 patlama oldu. Trafo mu, tüp mü patladı bilmiyoruz ama çok korktuk. Her taraf yandı gitti. Eşim kalp, ben şeker hastasıyım, çok korktuk. Daha önce hiç başımıza gelmeyen bir şeyi yaşadık” dedi.

SİMSİYAH OLDU!

Dron görüntüleri, yangının ormanlık alanda yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Yemyeşil alanların siyaha büründüğü, ev ve araçların hasar gördüğü görüntülendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki soğutma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN, ARAZİYE VE ORMANA SIÇRAMIŞ

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangına bir evin çatısında yapılan tadilattan çıkan kıvılcımlar neden oldu, 3 şüpheli gözaltına alındı."

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak araziye ve ormana sıçramış, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.