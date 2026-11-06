Ruhsatlı silahı olanlar dikkat: Çelik kasa şartı geliyor! Hapis cezası düzenlemesini Bakan Çiftçi duyurdu

Bakan Çiftçi, ailelerin silahlarına çocukların erişmesini engellemek için alınacak önlemi duyurduğu konuşmasında çelik kasa zorunluluğu getireceklerini aktardı. Ailelerin silahlarını ortada bırakması ve çocukların buna erişmesi durumunda ise hapis cezası verileceğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU: RUHSATLI SİLAH İÇİN ÇELİK KASA ŞARTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi, tv100 ekranlarında katıldığı televizyon programında silah ve silaha erişimle ilgili önemli düzenlemelerin haberini verdi.

Bakan Çiftçi, çocukların silaha erişimini zorlaştırmak için atılacak adımları ve uygulanacak cezaları anlattı.

SİLAHINI ÇOCUKLARIN ULAŞACAĞI YERDE MUHAFAZA EDEN EBEVEYNE HAPİS CEZASI

Çiftçi, "Okul saldırılarında da örneklerini gördüğümüz üzere, ateşli silahları çocukların ulaşabileceği şekilde muhafaza eden kişilere, başka bir suç oluşmadığı takdirde 3 yıla yakın hapis cezası öngörülüyor." dedi.

"ALMANYA'DA DA BENZER BİR UYGULAMA BULUNUYOR"

"Evde bulunan ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması gerekiyor." diyen Çiftçi, çelik kasa zorunluluğu getireceklerini açıkladı.

Çiftçi, "Bu kapsamda, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle silah sahiplerinin ruhsatlı silahlarını çelik kasada muhafaza etmeleri sağlanacak. Almanya'da da benzer bir uygulama bulunuyor." dedi.