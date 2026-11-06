Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi güzergâhındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İŞÇİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. 9 yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır