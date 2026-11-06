HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi güzergâhındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Bursa da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı 1

İŞÇİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Bursa da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı 2

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. 9 yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralıKazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı
Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtıAğrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.