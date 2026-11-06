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Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı

Ağrı’da eğitim yatırımları kapsamında yapımı tamamlanan 5 okulun açılışı gerçekleştirildi. Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde hizmete giren okullarla bölgedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı

Açılış programı, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı 1

AĞRI'YA 5 YENİ OKUL

Program kapsamında Tutak ilçesinde Adalet İlkokulu, Doğubayazıt ilçesinde ise Ortadirek İlkokulu ve Ortaokulu, Cemile Yassuboğa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu hizmete açıldı.Yeni okullarla öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi hedeflenirken, açılış töreninde eğitim yatırımlarının önemi de vurgulandı. Vali Önder Bozkurt, konuşmasında Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişimine, PISA sonuçlarına ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinerek, eğitime yapılan yatırımların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı 2

"İNSANA YAPILAN YATIRIM, BİR MİLLETİN GELECEĞİNE YAPILAN EN KIYMETLİ YATIRIMDIR"

Eğitimin bir ülkenin en önemli temel alanlarından biri olduğunu belirten Vali Önder Bozkurt, "OECD kuruluşunun yayımladığı PISA raporunda ülkemiz hem okuma becerilerinde hem fen bilimlerinde çok önemli başarılara imza atmıştır. Matematikte de OECD'nin standartlarını yakalamıştır. Dolayısıyla bu bilgiyi sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum" dedi.
Eğitim yatırımlarının ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme değinen Bozkurt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen eğitim yatırımlarımız, eğitim alanında ortaya koyduğumuz reformlarımız ülkemizin eğitim altyapısının güçlenmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. İnsana yapılan yatırım, bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır" ifadelerine yer verdi.

Ağrı’da 5 yeni okul kapılarını öğrencilere açtı 3

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Bozkurt, "Bu modelde özellikle köklerden geleceğe anlayışıyla şekillenmiş, yetkin ve erdemli insan anlayışını merkeze alan bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu model çocuklarımızın sadece bilgi sahibi olmasını değil, öğrendikleri bilgileri hayatları boyunca kullanabilmelerini amaçlamaktadır" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı okul
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