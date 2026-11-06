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Kayseri'de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "kredi dolandırıcılığı", "müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kayseri'de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "faizsiz kredi dolandırıcılığı", "çevrimiçi müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarıyla ilgili ayrı ayrı operasyon düzenledi.

Kayseri de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı 1

KAYSERİ'DE 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri de 3 farklı suça operasyon: 26 gözaltı 2

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri
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