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Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı

Mersin'de çarpışan araçlardan tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana geldi.

Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı 1

KAZADA OTOMOBİLİN TEKERİ KOPTU

Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 34 NAN 136 plakalı otomobil D-400'e çıktığı sırada B.E. yönetimindeki 33 VBR 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı 2

3 KİŞİ YARALANDI

Tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekilene kadar ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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