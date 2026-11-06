Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana geldi.

KAZADA OTOMOBİLİN TEKERİ KOPTU

Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 34 NAN 136 plakalı otomobil D-400'e çıktığı sırada B.E. yönetimindeki 33 VBR 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekilene kadar ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır