HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

40 metreden denize çakıldı! Antalya'da korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Antalya'da yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayan Suriyeli Mohammad Al M. (18), karnının üzerine düşerek ağır yaralandı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarıyla sahile gelen Suriye uyruklu Mohammad Al M., yaklaşık 40 metre yükseklikten denize atladı. Havada dengesini kaybeden Mohammad Al M., karnının üzerine suya düştü.

ANTALYA--40-METREDEN-SUYA-ATLAYIP-AGIR-_758085_223718

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin denize girerek sudan çıkardığı Mohammad Al M., bilinci kapalı şekilde kıyıya alındı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Mohammad Al M., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mohammad Al M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANTALYA--40-METREDEN-SUYA-ATLAYIP-AGIR-_758086_223718

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan falezlerden atlayışı, arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; Mohammad Al M.'nin falezden kendini boşluğa bırakması ve suya sert şekilde çakılması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA--40-METREDEN-SUYA-ATLAYIP-AGIR-_758087_223718

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türksat denizlere dijital kale kurduTürksat denizlere dijital kale kurdu
RTÜK Başkanı Şahin’den, İsrail'in "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepkiRTÜK Başkanı Şahin’den, İsrail'in "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki

Anahtar Kelimeler:
antalya deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

50 gramı 240 TL, 90 gramı 350 TL! Ünlü restoran zincirinin fiyatları tepki çekti

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İmamoğlu da katılmak istedi! Karar belli oldu

İmamoğlu da katılmak istedi! Karar belli oldu

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.