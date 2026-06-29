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40 yıldır Mekke'de mahsur "Türkiye beni alsın"

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş, yetkililerden yardım eli uzatılmasını istiyor. Sağlık sorunları ile başa çıkmaya çalışan yaşlı adam, Türkiye’ye döneceği günü bekliyor.

40 yıldır Mekke'de mahsur "Türkiye beni alsın"

Aslen Sivaslı olan ve iddiaya göre 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Mekke’de kalan Ali Baybaş (77), yetkililerden yardım bekliyor. Orada açılan bir mahkemeye katılmadığı gerekçe gösterilerek ülke dışına çıkarılamayan 77 yaşındaki Ali Baybaş, çeşitli sağlık sorunları ile de başa çıkmaya çalışıyor.

40 yıldır Mekke de mahsur "Türkiye beni alsın" 1

Mekke sokaklarında kalan ve vücudunun bir bölümünü kullanamayan Baybaş, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

40 yıldır Mekke de mahsur "Türkiye beni alsın" 2

"TEK İSTEĞİM TÜRKİYE BENİ ALSIN"

Suudi Arabistan’da bir Türk vatandaşının sahip çıktığı Ali Baybaş, "1949 Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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