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Meta, 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Peki neden?

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu.

Meta, 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Peki neden?

Şirketten, Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi.

Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı.

Meta, 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Peki neden? 1

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ DÜZENLEMESİ

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Meta, 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Peki neden? 2

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Avustralya Instagram Meta
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