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Türk bayrağını yakmıştı! Muğla'daki skandalda yeni gelişme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe vermek isteyen kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanmıştı. 31 yaşındaki A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Türk bayrağını yakmıştı! Muğla'daki skandalda yeni gelişme

Olay, Menteşe merkezde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen kadın, iş yerinin önünde duvara asılı Türk bayrağının yanına gelerek, çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermek istedi.

Türk bayrağını yakmıştı! Muğla daki skandalda yeni gelişme 1

AYNI GÜN YAKALANDI

Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından kolluk kuvvetleri kadının yakalanması başlattıkları çalışmada aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Türk bayrağını yakmıştı! Muğla daki skandalda yeni gelişme 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan A.A., Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerini ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.

Türk bayrağını yakmıştı! Muğla daki skandalda yeni gelişme 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Türk bayrağı
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