Türk bayrağını yakmıştı! Muğla'daki skandalda yeni gelişme

Olay, Menteşe merkezde tarihi Kurşunlu Camii yakınlarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen kadın, iş yerinin önünde duvara asılı Türk bayrağının yanına gelerek, çantasından çıkardığı çakmakla bayrağı ateşe vermek istedi.
Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından kolluk kuvvetleri kadının yakalanması başlattıkları çalışmada aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan A.A., Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerini ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.
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