Son dakika | Silah teslimi için çalışmalar başladı! MSB duyurdu: "8. madde" vurgusu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik açıklamalar geldi. Açıklamada terörün gündemden çıkarılmasının, huzur ve güvenliğin güçlendirilmesi, birlikteliğin pekiştirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi açısından tarihi önemde olduğu kaydedildi.

8. MADDE VURGUSU: ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakanlık, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 8’inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu.

"SINIRLARDA BİRLİK AZALTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sınırlarda birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığının altı çizilirken "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı ‘Hudut Namustur’ anlayışıyla; her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda; hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

SINIR GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık ayrıca gündemdeki başka konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu 499 kişi yakalandı, 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 942 oldu, engellenen kişi sayısı da 45 bin 518’e ulaştı.

MEKKE ANLAŞMASI: "MUHTEMEL KRİZLERE KARŞI ORTAK HAREKET KABİLİYETİNİ GÜÇLENDİRMEKTİR"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. Anlaşmanın temel hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecektir. Nihai hedefimiz, barış döneminde etkin şekilde işleyen, muhtemel krizlere hazırlıklı ve ihtiyaç halinde somut askeri destek sağlayabilen kurumsal bir mekanizma oluşturmaktır.

"İSRAİL'İN BÖLGESEL YAYILMACI POLİTİKA İZLEDİĞİNİN BİR DİĞER GÖSTERGESİ"

(İsrail'e tepki) Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki işgal ve saldırılarına son vermesiyle mümkündür. Ancak İsrail, Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan ve Gazze’deki insani krizi derinleştiren saldırılarını sürdürmektedir. İsrail’in 15 maddelik Gazze Planı’nı da reddetmesi, bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer göstergesi olmuştur.

F-16 KAZASI