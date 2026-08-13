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Tüm iPhone'lara 100 dolar zam iddiası: 8 Eylül tarihi de gündemde

Yeni bir iddiaya göre Apple, mevcut iPhone'ların ve gelecek ay tanıtılacak modellerin fiyatını 100 dolar artırabilir. Aynı kaynak 8 Eylül'ü de işaret ediyor.

Tüm iPhone'lara 100 dolar zam iddiası: 8 Eylül tarihi de gündemde
Enes Çırtlık

Apple'ın iPhone fiyatlarında kapsamlı bir artışa gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

X'teki bir sızıntı kaynağının iddiasına göre Apple, hem mevcut iPhone modellerinin hem de gelecek ay piyasaya sürülecek yeni modellerin fiyatını 100 dolar artıracak.

Aynı kaynak, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın tanıtılacağı Apple etkinliği için de 8 Eylül tarihine işaret ediyor.

Ancak hem 100 dolarlık fiyat artışı hem de 8 Eylül tarihi şu an için bir iddiadan ibaret.

Tüm iPhone lara 100 dolar zam iddiası: 8 Eylül tarihi de gündemde 1

MEVCUT IPHONE MODELLERİ DE ZAMDAN ETKİLENEBİLİR

İddianın dikkat çeken noktalarından biri, fiyat artışının yalnızca gelecek ay tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleriyle sınırlı olmayacak olması.

Kaynağa göre Apple'ın mevcut iPhone modellerinin fiyatları da 100 dolar artırılacak.

GSMArena'ya göre Apple, haziran ayının sonlarında iPhone'lar dışındaki ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı. Yeni iddia gerçekleşirse fiyat değişikliğinin sıradaki adımı iPhone'lar olacak.

Tüm iPhone lara 100 dolar zam iddiası: 8 Eylül tarihi de gündemde 2

IPHONE 18 PRO'NUN MALZEME MALİYETİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 40 ARTTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Son dönemde iPhone 18 Pro'nun malzeme maliyetinin önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığı da öne sürülmüştü.

Bu artışın çip kıtlığı ve özellikle DRAM ile NAND tarafındaki bileşen maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.

iPhone 18 Pro modelleri için daha önce birkaç yüz dolara ulaşabilecek fiyat artışları da gündeme gelmişti.

Yeni iddiadaki 100 dolarlık artış gerçekleşirse fiyat yükselişi bu daha yüksek tahminlerin altında kalacak.

Tüm iPhone lara 100 dolar zam iddiası: 8 Eylül tarihi de gündemde 3

APPLE ETKİNLİĞİ İÇİN 8 EYLÜL İDDİASI

Aynı sızıntı kaynağı Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı tanıtacağı etkinliğin 8 Eylül'de düzenleneceğine de işaret ediyor.

8 Eylül salı gününe denk geliyor. Apple geçmişte de salı günleri etkinlik düzenlemiş olsa da kaynakta verilen tarih henüz resmî olarak doğrulanmış değil.

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akıllı telefon Apple iPhone Zam fiyat
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