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Pixel Watch nefesle ilgili acil durumda devreye girecek: Yanıt vermezseniz acil servisi arayacak

Google'ın yeni Pixel Watch özelliği, kandaki oksijen seviyesinin tehlikeli biçimde düştüğü durumları algılayıp kullanıcı yanıt vermezse yardım çağırabiliyor.

Pixel Watch nefesle ilgili acil durumda devreye girecek: Yanıt vermezseniz acil servisi arayacak
Enes Çırtlık

Google, Pixel Watch için nefesle ilgili acil durumlarda kullanıcıya yardım etmeyi amaçlayan yeni bir güvenlik özelliğini kullanıma sundu.

Breathing Emergency Detection adı verilen isteğe bağlı özellik, kişinin kanındaki oksijen seviyesinin tehlikeli biçimde düştüğünü algılayabiliyor. Kullanıcının yanıt vermemesi halinde acil servisleri otomatik olarak arayabiliyor ve belirlenen acil durum kişilerine mesaj gönderebiliyor.

Google'a göre ağır zatürre, kazara aşırı dozda ilaç alımı ya da boğulma gibi nefesle ilgili acil durumlarda oksijen doygunluğu kritik biçimde düşebiliyor ve kişi hızla tepkisiz hale gelerek yardım çağıramaz hale gelebiliyor.

Pixel Watch nefesle ilgili acil durumda devreye girecek: Yanıt vermezseniz acil servisi arayacak 1

PIXEL WATCH ÖNCE KULLANICIYI UYARACAK

Nefes acil durumu algılama özelliği, saatin kalp atış hızı, hareket ve yükseklik sensörlerinden gelen sinyalleri analiz eden yapay zekâ tabanlı bir algoritmadan yararlanıyor.

Sistem, yanlış kontrolleri azaltmak amacıyla kullanıcının düşük hareket durumunda olduğunu ve hızlı bir yükseklik değişimi yaşanmadığını doğruluyor.

Uyku apnesi gibi durumların yanlış bildirimlere yol açmasını azaltmak için kullanıcının 30 dakikadan uzun süredir uyumadığını da kontrol ediyor.

Algoritma kullanıcının nefes almayı bıraktığını değerlendirirse yardım çağırmadan önce aşamalı bir uyarı süreci başlatıyor.

İlk olarak güçlü bir titreşim ve tam ekran bildirim gösteriliyor. Kullanıcı bildirimi kapatmazsa sesli uyarı veriliyor ve 30 saniyelik geri sayım başlıyor.

Pixel Watch nefesle ilgili acil durumda devreye girecek: Yanıt vermezseniz acil servisi arayacak 2

YANIT GELMEZSE ACİL SERVİS ARANACAK

30 saniyelik geri sayım kullanıcıdan yanıt alınmadan sona ererse sistem, bağlı telefonu veya LTE destekli Pixel Watch'u kullanarak acil servisi otomatik olarak aramaya yönlendiriyor.

Bağlantı kurulduğunda otomatik bir sesli mesaj, acil durum operatörüne bir nefes acil durumunun tespit edildiğini ve kullanıcının yanıt vermediğini bildiriyor. Kullanıcının kesin konumu da paylaşılıyor.

Kullanıcı daha önce acil durum kişileri belirlediyse bu kişilere de yardıma ihtiyaç duyabileceğine ilişkin mesaj gönderiliyor.

YÜZ BİNLERCE SAATLİK GERÇEK DÜNYA VERİSİYLE TEST EDİLDİ

Google, özelliğin geliştirilmesi sırasında iç hastalıkları doktorları, kardiyologlar, anesteziyologlar ve acil tıp uzmanlarıyla çalıştığını belirtiyor.

Algoritma, gönüllülerin tıbbi gözetim altında acil durum koşullarını güvenli şekilde simüle ettiği klinik laboratuvarlarda test edildi.

Google ayrıca uyku apnesi veya sessiz dinlenme gibi durumların yanlış alarmlara yol açmasını azaltmak için sistemi yüz binlerce saatlik gerçek dünya verisi üzerinde test ettiğini belirtiyor.

Şirket, uyarıların mevcut acil müdahale sistemleriyle çalışabilmesi için acil sağlık hizmetleri ve halk sağlığı yetkilileriyle de çalıştı.

Breathing Emergency Detection şu anda Pixel Watch 4 ve Pixel Watch 5'te Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil belirli Avrupa ülkelerinde kullanılabiliyor.

Google, özelliği ilerleyen dönemde daha fazla ülkede kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Google Google Pixel nefes sağlık
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Teknolojik imkanları kullanabilmek çok güzel.
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