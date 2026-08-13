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Besni’de ateş semenderi görüntülendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Sugözü Mesire Alanı’nda, dikkat çekici renkleriyle bilinen ateş semenderi (Salamandra salamandra) vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Besni’de ateş semenderi görüntülendi

Sugözü Mesire Alanı’nda piknik yapan vatandaşlar, bölgede hareket eden siyah gövdeli ve üzerindeki belirgin sarı lekelerle dikkat çeken ateş semenderini fark etti. Nadir karşılaştıkları canlıyı cep telefonu kameralarıyla kayda alan vatandaşlar, semenderi bir süre izledi.
Bir süre mesire alanında görülen ateş semenderi, daha sonra doğal yaşam alanına doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
Yaşam alanlarının bozulması, iklim değişikliği ve kuraklık gibi çevresel faktörlerden etkilenen türler arasında yer alan ateş semenderinin bilimsel adı Salamandra salamandra olarak biliniyor. Tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alırken, geniş bir coğrafyada yayılım göstermesine rağmen dünya genelindeki popülasyonunun azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Doğal yapısı ve su kaynaklarıyla dikkat çeken Sugözü Mesire Alanı’nda ateş semenderinin görüntülenmesi vatandaşların da ilgisini çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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