Apple, Siri'yi güncel haberlerle güçlendirmek için yayıncılarla masada

Apple'ın yapay zekâ destekli Siri'yi geliştirmek amacıyla yayıncılarla yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Konuya yakın kişilere göre Apple, son aylarda yayıncılarla iletişime geçti. Görüşülen çok yıllı anlaşmaların, Apple'a yayıncıların içeriklerine erişim sağlayarak Siri'nin güncel haber ve bilgiler sunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

SİRİ AI'IN BU YIL KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Söz konusu içerik anlaşmalarının Apple'ın AI destekli Siri'sini geliştirme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Konuya yakın kişilere göre Siri AI'ın bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple ile yayıncılar arasındaki görüşmelerin hangi şirketleri kapsadığı ve anlaşmaların ne zaman tamamlanabileceği belirtilmiyor.

(Kaynak: The Wall Street Journal)

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