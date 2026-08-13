HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple, Siri'yi güncel haberlerle güçlendirmek için yayıncılarla masada

Apple'ın yapay zeka destekli Siri'ye güncel haber ve bilgi sağlamak amacıyla yayıncılarla çok yıllı içerik anlaşmaları için görüştüğü bildirildi.

Apple, Siri'yi güncel haberlerle güçlendirmek için yayıncılarla masada
Enes Çırtlık

Apple'ın yapay zekâ destekli Siri'yi geliştirmek amacıyla yayıncılarla yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Konuya yakın kişilere göre Apple, son aylarda yayıncılarla iletişime geçti. Görüşülen çok yıllı anlaşmaların, Apple'a yayıncıların içeriklerine erişim sağlayarak Siri'nin güncel haber ve bilgiler sunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Apple, Siri yi güncel haberlerle güçlendirmek için yayıncılarla masada 1

SİRİ AI'IN BU YIL KULLANIMA SUNULMASI BEKLENİYOR

Söz konusu içerik anlaşmalarının Apple'ın AI destekli Siri'sini geliştirme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Konuya yakın kişilere göre Siri AI'ın bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple ile yayıncılar arasındaki görüşmelerin hangi şirketleri kapsadığı ve anlaşmaların ne zaman tamamlanabileceği belirtilmiyor.

(Kaynak: The Wall Street Journal)

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm iPhone'lara zam iddiası! Mevcut modeller de etkilenebilirTüm iPhone'lara zam iddiası! Mevcut modeller de etkilenebilir
Kuriş operasyonunda ünlü markalarKuriş operasyonunda ünlü markalar

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka iPhone Siri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.