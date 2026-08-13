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Galaxy S27 serisinde beklenen kamera özelliği olmayabilir

Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S27 serisinde değişken diyaframlı kamera kullanmama kararı aldı. Telefonların bu teknolojiyle gelmeyeceği öne sürülüyor.

Galaxy S27 serisinde beklenen kamera özelliği olmayabilir
Enes Çırtlık

Samsung'un Galaxy S27 serisi için gündeme gelen değişken diyaframlı kamera özelliğinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Daha önce Galaxy S27 serisinde değişken diyaframlı bir kameranın kullanılabileceği iddia edilmiş, Samsung'un ilgili bileşenleri test ettiği bildirilmişti. ETNews'in yeni raporuna göre ise Galaxy S27 ailesindeki hiçbir model bu teknolojiye sahip olmayacak.

Raporda Samsung'un MCNEX ve Samsung Electro-Mechanics tarafından üretilen değişken diyaframlı kamera modüllerini test ettiği ancak bunları Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro veya Galaxy S27 Ultra'da kullanmamaya karar verdiği öne sürüldü.

Galaxy S27 serisinde beklenen kamera özelliği olmayabilir 1

MALİYET VE KAMERA KALINLIĞI ETKİLİ OLDU

Samsung'un söz konusu kararı daha yüksek maliyet, daha kalın kamera modülü ve sınırlı performans kazanımlarını değerlendirdikten sonra aldığı bildirildi.

Rapora göre Samsung, gerçekleştirdiği dahili testlerde görüntü kalitesindeki iyileşmenin sınırlı olduğu sonucuna vardı.

Şirketin bu iyileşmenin daha yüksek üretim maliyetlerini ve daha kalın kamera tasarımını haklı çıkarmadığına karar verdiği öne sürüldü.

Samsung daha önce Galaxy S9 serisinde 2018 yılında çift diyaframlı bir kamera kullanmıştı. Şirket bu özelliği 2019'daki Galaxy S10 serisinde de sürdürmüş, Galaxy S20 serisiyle birlikte ise yazılım tabanlı görüntü işlemeye yönelerek kullanmayı bırakmıştı.

Apple'ın ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde değişken diyaframlı kamera kullanmasının beklendiği belirtiliyor.

Galaxy S27 serisinde beklenen kamera özelliği olmayabilir 2

GALAXY S27 PRO VE ULTRA İÇİN 200 MP KAMERA İDDİASI

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın 200 megapiksel ana kamera, otomatik odaklamalı 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamerayla geleceği öne sürülüyor.

Galaxy S27 Pro'nun 3x optik yakınlaştırma sunan 12 megapiksel telefoto kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

Galaxy S27 Ultra'nın ise 5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel telefoto kamera kullanacağı bildiriliyor.

Galaxy S27 serisinde beklenen kamera özelliği olmayabilir 3

GALAXY S27 VE S27+ MEVCUT KAMERA DÜZENİNİ KORUYABİLİR

Samsung'un Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde 50 megapiksel, 12 megapiksel ve 10 megapiksel kameralardan oluşan üçlü kamera sistemini kullanmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Her iki modelin de 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağı öne sürülüyor.

(Kaynak: SAMMobile)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung kamera
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