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40 yıldır Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı! Türkiye'ye dönüyor

Suudi Arabistan’da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş’ın yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye’ye doğru yola çıktı.

40 yıldır Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı! Türkiye'ye dönüyor

Suudi Arabistan’da yıllardır mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş hakkında iyi haber geldi.

40 YILDIR MAHSUR KALMIŞTI

Suudi Arabistan’da hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilen 77 yaşındaki Baybaş, yaklaşık 40 yıldır ülkede mahsur kaldı.

YASAK KARARI KALDIRILDI

Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu’nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesinde, Baybaş hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.

40 yıldır Suudi Arabistan da mahsur kalmıştı! Türkiye ye dönüyor 1

GÖZYAŞLARIYLA TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Baybaş, Türkiye’ye doğru yola çıkmak üzere geldiği havalimanında gözyaşlarını tutamadı.

Baybaş, Türkiye’ye doğru yola çıktı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye
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