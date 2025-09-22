HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

40 yıllık hayalleri gerçek oldu! 4 çocuk 9 torun sahibi çift gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 40 yıl önce kaçarak evlenen Orhan Takmet (65) ile Halide Takmet (57) çifti, gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. 4 çocuk, 9 torun sahibi Takmet çifti, kına yakıp, davullu zurnalı düğün yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

40 yıllık hayalleri gerçek oldu! 4 çocuk 9 torun sahibi çift gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı

Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası’nda yaşayan Orhan Takmet ile Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin geçen sürede 4 çocukları ile 9 torunları oldu. Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının desteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için düğün hazırlığını başladı. 4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oynadı. Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen Halide Takmet kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve davetliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Kazanlarla yemeklerin pişirilip davetlilere ikram edildiği düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Eşiyle kaçarak evlendiklerini belirten Halide Takmet, 40 yıldır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi. Bir düğünde olması gereken tüm detayların yerine getirildiğini belirten Halide Takmet, “40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. 3 oğlum, 1 kızım, 9 torunum var. Çok mutlu oldum” dedi.

"BU MUTLULUĞU TATSINLAR"

Damat Orhan Takmet ise “Hanım ’Bir gelinlik giyemedim’ derdi. İçinde bir heves vardı. Ben hanıma ’Ben sana gelinlik giydiririm ama düğün yaparsak’ dedim. Hanım da ’Yapalım’ dedi bir olduk yaptık. Benden evvel hanımım çok memnun oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır. Gençlere de tavsiyemiz düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Sarallar" suç örgütü davasında yeni gelişme! 14 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi"Sarallar" suç örgütü davasında yeni gelişme! 14 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi
Fransa'nın kredi notu 1 haftada 2'nci defa düşürüldüFransa'nın kredi notu 1 haftada 2'nci defa düşürüldü

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.