400 bin TL ziynet eşyasıyla yakalandı! Herkes onu jandarma personeli sanıyordu

3 Mart 2025 tarihinde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yeniköy Köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinde bulunan sabit telefon hattını kendisini jandarma personeli olarak tanıtan erkek bir şahıs tarafından arandığını ve evinde bulunan 400 bin TL civarındaki ziynet eşyasını evine gelen şahsa teslim ettiğini, şahsın ve altınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan saha araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs tespit edildi. Akabinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda şahıs ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır