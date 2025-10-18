42,5 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A.’nın İnegöl ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Gemlik ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Hüseyin A. saklandığı adreste yakalandı. Hüseyin A.’nın ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 13 mermi ele geçirildi.

‘Kasten öldürme’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘resmî belgede sahtecilik’, ‘kasten yaralama’, ‘iftira’, ‘silahla tehdit’ ve ‘kadına karşı basit yaralama’ gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır