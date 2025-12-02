HABER

Netanyahu: "Suriye ile bir anlaşmaya varılabilir, ancak ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile anlaşmaya varılabileceğini, ancak ilkelerinden ödün vermeyeceklerini ifade etti. Netanyahu ayrıca Şam'dan İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması şartını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılarda çıkan çatışmada yaralanan İsrail askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

"İLKELERİMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, yaptığı konuşmada, "Suriye'nin yapmasını beklediğimiz şey, Şam'dan (İsrail'in kontrolündeki) tampon bölgeye kadar, Hermon Dağı da dahil olmak üzere silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturmasıdır. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu bölgeleri elimizde tutuyoruz ve bu bizim yükümlülüğümüzdür. Bu ilkeleri iyi niyetle ve anlayışla ele alarak Suriyelilerle de bir anlaşmaya varılması mümkündür, ancak her halükarda ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP UYARMIŞTI

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden İsrail'i Suriye'yi ve yeni yönetimi istikrarsızlaştırmaması konusunda uyarmasının ve kısa süre sonra Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmasının ardından geldi. Trump, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye'deki gelişmelerden "çok memnun" olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
