45 bin ton kapasiteli! Dünyanın en büyüğü sessiz sedasız sulara iniyor

Dünyanın en büyük deniz altı kaya yerleştirme (SRI) gemisi, gerçekleştireceği ilk açık deniz görevinden önce, son iyileştirmeler ve devreye alma işlemleri için Hollanda'ya demir attı.

Windpiper adlı deniz altı kaya yerleştirme gemisi, 2026 yılının Nisan ayı başında Rotterdam'a vardıktan sonra Waalhaven limanında ilave donanım çalışmalarına tabi tutulacak.

45.500 TON KAPASİTE VE 227 METRE UZUNLUK

Interesting Engineering'de yer alan habere göre, gemi, 45.500 tonluk kapasitesiyle türünün dünyadaki en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Gemi 745 fit (227 metre) uzunluğunda ve 131 fit (40 metre) genişliğinde.

Gemi, 31.000 kilovat (kW) aşan toplam kurulu güce de sahip. İlk olarak Ocak 2025'te duyurulan gemi, mevcut bir geminin SRI gemisine dönüştürülmesiyle geliştirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SRI'Sİ

Windpiper başlangıçta tamamen farklı bir işleve sahipti. Gemiyi inşa eden Boskalis şirketine göre, gemiyi son teknoloji deniz altı kaya yerleştirme gemisi Windpiper'a dönüştürmek için o zamandan beri büyük bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalar, iki büyük kaya ambarının oluşturulması ve eğimli düşme borusunun kurulmasını içeriyordu. Düşme borusu montajı için geminin moonpool'unu tamamlayan bu boru, açık deniz rüzgar türbinlerinin temelleri gibi açık deniz yapılarının korunması için hayati önemde.

Gemi ayrıca yedi adet itici ve Dinamik Konumlandırma Sınıf 2 (DP2) sertifikasına sahip. Bu, tek bir bileşen arızalansa bile iticiler sayesinde konumunu ve yönünü otomatik olarak koruyabileceği anlamına geliyor.

İLK GÖREV BALTIK DENİZİ'NDE

Windpiper, açık deniz yapılarının üzerine ve çevresine büyük bir hassasiyetle kaya yerleştirebiliyor. Gemi, Baltık Denizi’ndeki ilk görevine başlamadan önce ek devreye alma çalışmalarını tamamlayacak.

Öte yandan şirkete göre, geminin büyük kapasitesi iki ambar arasında bölünmüş durumda.