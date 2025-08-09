HABER

45 derece sıcaklıkta çalışmayan telefonlarını suya soktular

Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.

İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi'nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı ısındı. Sıcakta çalışmakta güçlük çeken telefonlarını çalıştırmak isteyen iki çalışan, ilginç bir yönteme başvurdu. İki arkadaş, telefonlarını akarsuya sokarak serinlettiler ve kullanmaya devam ettiler.

Bir işletmede çalışan 18 yaşındaki Remzi Adıkutlu, aşırı ısınan telefonunu soğutmak amacıyla soğuk akarsuda bulunan ılıcaya koydu. Telefonun soğumasıyla birlikte cihazın sorunsuz çalıştığını belirten Adıkutlu, "Havalar aşırı sıcak, telefon da çok çabuk ısınıyor. Biz de çözümü suda bulduk. Şu anda hava 44 derece, hissedilen sıcaklık ise 49 dereceydi. Telefonu suya koyduk, hem soğudu hem de tertemiz oldu. Herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

Hatay
