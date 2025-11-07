HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 45 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını ve 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini belirtti.

Son 2 haftada 45 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 178 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün 'finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!
Tunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdiTunceli’de otomobil dereye uçtu; Uzman Çavuş yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.