46'sı çocuk! İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin İzmir’de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 81 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 46’sının çocuk olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 15'i çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi, Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından yakalandı.

32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün saat 07.00’de Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Saat 08.30’da ise Foça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Kolestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada 24'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

