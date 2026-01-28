HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Çorum’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Kamil İlgezdi (46), kardeşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, İlgezdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlgezdi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu 1

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu 2

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu 3

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu 4

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'a kar geliyor, tarih açıklandı!İstanbul'a kar geliyor, tarih açıklandı!
Artvin’de uyuşturucu operasyonuArtvin’de uyuşturucu operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.