47 ilde DEAŞ operasyonu! 324 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 47 ilde DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Bakanlık açıklamasında "47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda; haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 324 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda; 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 TL değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

İçişleri Bakanlığı DEAŞ
