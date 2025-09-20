HABER

47 suç kaydı bulunan şahıs Soma gişelerinde yakalandı

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Soma gişelerinde yapılan uygulamada, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül günü gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, durdurulan araç sürücüsünün ibraz ettiği kimlik kartının başka bir şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan detaylı araştırmada, sürücünün gerçek kimliğinin D.Ç. (E/25) olduğu ortaya çıktı.

27 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan sorgulamada D.Ç.’nin, 47 adet suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

