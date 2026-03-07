HABER

Diyarbakır’da yaban hayvanları foto kapana yakalandı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yaban hayvanları, bir çiftliğe takılan foto kapana yakalandı.

Eğil ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Gündüz, çiftliğine foto kapan kurdu. Foto kapana, Anadolu sırtlanı, çakal, oklu kirpi ve domuz yakalandı.

Gündüz, doğa sever bir vatandaş olduğunu belirterek, "Yaban hayvanlarına ilgi duyuyorum. Bahçemizin çevresinde tek kaynak suyu bulunuyor. Dolayısıyla yaban hayvanları su ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık geliyor. Bölgemizin yaban hayvanları ekolojisi oldukça zengin. Doğanın dengesinin korunması için yaban hayvanlarının korunmasın ve onlara zarar verilmemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
