Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi, 101 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır