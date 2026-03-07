HABER

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi, 101 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA

Malatya
