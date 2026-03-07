HABER

‘APP’ denetimleri, 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak

Standart dışı 'Amerikan Pres Plaka (APP)' takılı araçlara yönelik denetimler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları kapsamında 1 Nisan 2026 tarihine kadar bilgilendirme amaçlı yapılacak.

‘APP’ denetimleri, 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre; 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı Amerikan Pres Plaka (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira ceza, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süreyle trafikten menedilmesi yaptırımları getirildi. Aynı ihlalin geriye doğru 1 yıl içerisindeki ikinci tekrarında ise ceza 2 katına çıkarılarak uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların mağdur olmaması için 1 Nisan’a kadar sürücülere bu konuda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaması talimatı verdi. Polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimlerinin, mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.

APP'lerin standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin gerekçesi ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması olarak belirtildi.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

APP'ye sahip sürücülerin, öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerekiyor. Sürücülerin sanal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri gerektiği de belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

