Diyarbakır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yüksek kesimlerde mart ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde mart ayında kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağışla birlikte kaldırımların ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Kar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı.

DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI

Öte yandan şehir merkezinde ise kar yerine kapalı ve hafif yağmurlu bir havanın etkili olması dikkat çekti. Oğlaklı Mahallesi’nde kar yağışı görülmesi, merkezde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: İHA

