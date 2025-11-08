470 yıllık Haramidere Köprüsü çukura terk edildi!

Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu yapılırken, Mimar Sinan’ın eseri olan 470 yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü unutuldu. Köprü, asırlara meydan okuyor. Ancak, günümüzde altındaki su simsiyah. Üst kısmı otlarla kaplanmış. Çevresi ise çöplük haline geldi.

Köprü, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yakup Ağa tarafından yaptırıldı. Edirne'yi İstanbul’a bağlayan kervan yolu üzerine inşa edildi. Yaklaşık 75 metre uzunlukta ve 7 metre genişliğinde. Türk köprü mimarisinin önemli örneklerindendir. Üç büyük göz ve boşaltma gözleri mevcut. 1980’li yıllarda E-5 Karayolu inşaatı sırasında köprünün etrafı yükseltildi.

Köprü, Haramidere Kavşağı’nın ortasında çukura terk edildi. Kullanıma kapatıldı. Bu nedenle köprünün bulunduğu bölgedeki isyanlar sebebiyle 'Haramidere' adı verilmiştir. Ancak, köprünün tarihi pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Köprünün bakımsız kalması dikkat çekiyor. Uzun yıllardır çukura terk edildi. Üst kısmı otlarla kaplanmış. Altında simsiyah su bulunuyor. Çevresinde çöpler birikmiş. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay köprünün 470-500 yıllık olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yavaşçay, köprünün onarıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yavaşçay, köprünün insan erişimine kapandığını ifade etti. E-5 yolunun yapıldığı dönemde köprü terk edilmiştir. Köprünün ulaşımını kolaylaştıracak geçitler yapılmalı. Köprünün ortasında üç büyük göz var. Aynı zamanda içinde dalgakıran da mevcut. Yağışlı havalarda suyun hareketini kontrol ediyor.

Tarihi köprünün yalnızca eski kervan yollarına hizmet ettiği bilinmektedir. Bakım yapılmazsa köprünün durumu daha da kötüleşecektir. Artık burası atıl ve bakımsız durumdadır. Köprüye özel bir ilgi gösterilmeli. Ziyaretçi akışını sağlamak için uygun yollar açılmalı.

