HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

470 yıllık Haramidere Köprüsü çukura terk edildi!

Beylikdüzü’ndeki tarihi Haramidere Köprüsü, bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Tarihi köprü, 470 yıllık geçmişe sahip.

470 yıllık Haramidere Köprüsü çukura terk edildi!

Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu yapılırken, Mimar Sinan’ın eseri olan 470 yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü unutuldu. Köprü, asırlara meydan okuyor. Ancak, günümüzde altındaki su simsiyah. Üst kısmı otlarla kaplanmış. Çevresi ise çöplük haline geldi.

Köprü, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yakup Ağa tarafından yaptırıldı. Edirne'yi İstanbul’a bağlayan kervan yolu üzerine inşa edildi. Yaklaşık 75 metre uzunlukta ve 7 metre genişliğinde. Türk köprü mimarisinin önemli örneklerindendir. Üç büyük göz ve boşaltma gözleri mevcut. 1980’li yıllarda E-5 Karayolu inşaatı sırasında köprünün etrafı yükseltildi.

470 yıllık Haramidere Köprüsü çukura terk edildi! 1

Köprü, Haramidere Kavşağı’nın ortasında çukura terk edildi. Kullanıma kapatıldı. Bu nedenle köprünün bulunduğu bölgedeki isyanlar sebebiyle 'Haramidere' adı verilmiştir. Ancak, köprünün tarihi pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Köprünün bakımsız kalması dikkat çekiyor. Uzun yıllardır çukura terk edildi. Üst kısmı otlarla kaplanmış. Altında simsiyah su bulunuyor. Çevresinde çöpler birikmiş. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay köprünün 470-500 yıllık olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yavaşçay, köprünün onarıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yavaşçay, köprünün insan erişimine kapandığını ifade etti. E-5 yolunun yapıldığı dönemde köprü terk edilmiştir. Köprünün ulaşımını kolaylaştıracak geçitler yapılmalı. Köprünün ortasında üç büyük göz var. Aynı zamanda içinde dalgakıran da mevcut. Yağışlı havalarda suyun hareketini kontrol ediyor.

470 yıllık Haramidere Köprüsü çukura terk edildi! 2

Tarihi köprünün yalnızca eski kervan yollarına hizmet ettiği bilinmektedir. Bakım yapılmazsa köprünün durumu daha da kötüleşecektir. Artık burası atıl ve bakımsız durumdadır. Köprüye özel bir ilgi gösterilmeli. Ziyaretçi akışını sağlamak için uygun yollar açılmalı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangında hayatını kaybedenlerden 2’si 18 yaşından küçük!Yangında hayatını kaybedenlerden 2’si 18 yaşından küçük!
İş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandıİş yeri sahibi kaçma hazırlıkları yaparken yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Mimar Sinan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.