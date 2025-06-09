48 yaşında hayalini gerçekleştirdi, şimdi eserlerini sergiliyor! "En büyük hedefimdi"

Sevim Karataş, ilkokulu bitirdikten sonra o dönem uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle ortaokul ve lise öğrenimine devam edemedi. Karakalem çalışması yapan ağabeyinden etkilenerek resme ilgi duyan Karataş, bir süre sonra Osmanlı Dönemi sanatları olan tezhip ve minyatürü öğrenmek istedi. Kurslara katılan ve boş vakitlerinde evinde çalışmaya devam eden Sevim Karataş, güzel sanatlar fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirebilmek için ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdi. 3 çocuk annesi, 2020 yılında lise diplomasını aldı. Girdiği ilk sınavda başarılı olan Karataş, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavını da geçerek, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne başladı. Büyük merak duyduğu iki sanat dalında 4 yıl eğitim gören Sevim Karataş, okuluna sergiyle veda etti. Kendi imkanlarıyla yapmaya başladığı eserlerinin yanı sıra lisans eğitimi sırasında derslerinde hazırladığı 36 tezhip ve minyatür tablolarının yer aldığı sergide Karataş'ı akademisyenler ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Okulunun düzenlediği törende de diplomasını alan Sevim Karataş, üniversite hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

'HAYALİMİ 48 YAŞINDA DA OLSA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Sırada yeni hayal ve hedefleri olduğunu belirten Karataş, "Ağabeyimin karakalem çalışmalarından etkilenerek, resme ilgi duydum. Ardından Osmanlı sanatı olan tezhip ve minyatüre amatör olarak başladım. Evde kendi imkanlarım yanı sıra çeşitli kurslara katıldım. Bu iki sanat dalını ilerletmek için hayalim olan üniversiteyi okuyabilmek amacıyla evlendikten sonra ortaokul ve liseyi açık öğretimle bitirdim. Hayal ettiğim bölüme girerek, hedeflediğim sanat dallarında lisans eğitimini gördüm. 4 yıllık eğitimimi 36 eserimle açtığım mezuniyet sergimle tamamladım. Çok mutluyum. Hayalimi 48 yaşında da olsa gerçekleştirdim. Bir oğlum ziraat fakültesini bitirdi, bir diğeri inşaat mühendisliği okuyor, en küçük oğlum ise sivil havacılık bölümünde. Onlara hem annelik hem de öğrenci arkadaşlığı yaptım. Adeta birlikte okuduk. Sırada yeni hayal ve hedeflerim var. Yüksek lisans, doktora ve bu alanda ilerleyebilmek için çalışmayı sürdüreceğim. Bu konuda sürekli bana destek olan eşim Yavuz Karataş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

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