HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

49 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon: 146 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahte altın atölyesinin deşifre edildiğini, 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildiğini açıklarken, 146 şüpheli de yakalandı.

49 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon: 146 şüpheli yakalandı

49 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 146 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

23

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Tefecilik
Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
Zimmet,
İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma,
Resmi Belgede Sahtecilik,
Parada Sahtecilik,
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;
Sahte altın atölyesi deşifre edildi ve
8 adet ruhsatsız tabanca ile
Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

gdgdg

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralıKırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındıBaba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk ölçümler İstanbul’da yapıldı, 81 ilde yaygınlaşacak

İlk ölçümler İstanbul’da yapıldı, 81 ilde yaygınlaşacak

Burak Özçivit'e sarılmadı, herkes İbrahim Kutluay sandı! Meğerse...

Burak Özçivit'e sarılmadı, herkes İbrahim Kutluay sandı! Meğerse...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.