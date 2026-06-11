"5 alamet ortaya çıktı" dedi! Baskın seçim iddiası gündem oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'deki grup toplantısında siyasetin gündemine oturacak bir seçim iddiasında bulundu. İktidarın baskın seçim hazırlığında olduğunu öne süren Arıkan, anayasa tartışmalarından YSK'daki hareketliliğe kadar beş gelişmeyi "seçim alameti" olarak sıraladı. Arıkan, "Geriye iki alamet kaldı, onların da yakında duyurulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, “İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı” dedi. TBMM’de Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında konuşan Mahmut Arıkan, ortaya çıkan seçim tablosunu şu sözlerle anlattı:

'5 ALAMET BELİRDİ, GERİYE 2 TANE KALDI'

“İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis’ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı.

Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar’da petrol ve Karadeniz’de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır.

'SEÇİME HAZIRIZ'

Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, ‘Oh be dedirteceğiz’ Bunu herkes bilsin.”

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin Arıkan, darbe anayasasından kurtulmanın önemli olduğunu ancak mevcut yönetim anlayışı değiştirilmeden yapılacak bir anayasanın eski bir binanın tabelasını değiştirmekten ibaret kalacağını söyledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır