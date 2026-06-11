HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"5 alamet ortaya çıktı" dedi! Baskın seçim iddiası gündem oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın gündeminde baskın seçim olduğunu öne sürdü. Her seçim öncesi görülen "7 alametin" beşinin ortaya çıktığını belirten Arıkan, geriye yalnızca iki işaretin kaldığını söyledi.

"5 alamet ortaya çıktı" dedi! Baskın seçim iddiası gündem oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'deki grup toplantısında siyasetin gündemine oturacak bir seçim iddiasında bulundu. İktidarın baskın seçim hazırlığında olduğunu öne süren Arıkan, anayasa tartışmalarından YSK'daki hareketliliğe kadar beş gelişmeyi "seçim alameti" olarak sıraladı. Arıkan, "Geriye iki alamet kaldı, onların da yakında duyurulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, “İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı” dedi. TBMM’de Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında konuşan Mahmut Arıkan, ortaya çıkan seçim tablosunu şu sözlerle anlattı:

'5 ALAMET BELİRDİ, GERİYE 2 TANE KALDI'

“İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis’ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı.

Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar’da petrol ve Karadeniz’de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır.

"5 alamet ortaya çıktı" dedi! Baskın seçim iddiası gündem oldu 1

'SEÇİME HAZIRIZ'

Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, ‘Oh be dedirteceğiz’ Bunu herkes bilsin.”

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin Arıkan, darbe anayasasından kurtulmanın önemli olduğunu ancak mevcut yönetim anlayışı değiştirilmeden yapılacak bir anayasanın eski bir binanın tabelasını değiştirmekten ibaret kalacağını söyledi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktıDört adımlı yol haritası! Özgür Özel'in yeni partisi için o tarih öne çıktı
Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a sorulduTürkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Anahtar Kelimeler:
erken seçim saadet partisi Mahmut Arıkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.