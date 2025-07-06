5 askerimiz metan gazı zehirlenmesinde şehit oldu! Siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurdu.

Bölgede kurtarma faaliyetlerinin tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ettiğini belirten Bakanlık "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Şehit olan askerler için siyasi isimler, başsağlığı mesajı yayımladı. Siyasilerden gelen başsağlığı paylaşımları şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Milletimizin başı sağ olsun

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır.

Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum.🇹🇷

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Yüreğimiz yandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum.

Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Ülkemizin başı sağ olsun.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkânları seferber edilerek devam etmektedir.

Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır.

Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir.

Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş kahramanımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu.

Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun.