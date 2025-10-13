HABER

5 ay önce işe girdiği lojmanda bebeği havluya sarıp terasa bıraktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu ileri sürdüğü erkek bebeğini havluya sarıp, terasa bırakan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), adliyeye sevk edildi.

Çiğdem Sevinç

Olay, 10 Ekim’de Bodrum ilçesi İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

ÖLÜ DOĞDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kyzy ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, erkek bebeğin ölü olarak doğduğunu ardından onu havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, terasta havluya sarılı bebekle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.

5 AY ÖNCE GELMİŞ

Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 5 ay önce Bodrum'a gelen Kyzy'nin, otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Kyzy, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

