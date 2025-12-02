AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: İmralı tutanakları açıklanacak mı?

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili katıldığı televizyon programında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı. Komisyon üyelerinin İmralı Adası'nda terör örgüyü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, "Heyet, İmralı'dan aldığı görüşleri komisyona iletecek. Bu işlerin bir hassasiyeti var, buna riayet etmek milletten bir şey saklamak anlamına gelmiyor. Sonuçta adaya giden arkadaşlarımız gelip komisyona bilgi verecekler" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASIYLA İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Çelik, gündeme dair şu açıklamaları yaptı;

"PKK terör örgütünün uzantıları varlığını sona erdirdiğini eylem olarak gösterirse kanuni düzenlemer ele alınır. Öenmli olan yol haritasının işlemesidir. Silah bırakma süreci kesintisiz devam etmesi lazım. Stratejik akıl kadar sabır da önemli. Bu ikisinin dengesini kurmak lazım. Daha kapsayıcı değerlendirmek lazım. Irak tarafındaki uzantıları da kapsayacak şekilde silah bırakma sürecek. Sürmesi gerekiyor. Silahların sembolik olarak yakılması elbette bir adımdır. Ancak tamamen bırakmaları lazım.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Sabotaj ve gündem saptırmalara rağmen rotamızı oluşturduk ilerliyoruz.

Şu an Terörsüz Türkiye sürecinde odak noktamız PKK'nın feshi ve terör örgütünün silah bırakması. Komisyon her kesimi dinledi. Farklı düşünceden bir çok kişinin görüşüne bakıldı.

İMRALI TUTANAKLARI AÇIKLANACAK MI?

İmralı Heyeti aldığı görüşleri komisyona iletecek. Bu işlerin bir hassasiyeti var, buna riayet etmek milletten bir şey saklamak anlamına gelmiyor. Sonuçta adaya giden arkadaşlarımız gelip komisyona bilgi verecekler. Bu işlerde önemli olan az konuşmak, çok iş yapmaktır. Zaten hükümet ve millet iradesi yansısın diye her kesimden isimlerle komisyon kuruldu. Bir parti 'bundan haberim yoktu' derse, kendi parti üyesine danışıp öğrenecekler.

Türkiye'nin devlet geleneği bunu gerektiriyor. MGK toplantıları da kapalı oluyor, parti MYK'ları da kapalı oluyor. Komisyon görüşmeleri kapalı olunca bunun ardında farklı şey aramamak lazım.

"10 MART MUTABAKATI'NA UYARSA SDG TEHDİT OLMAKTAN ÇIKAR"

Suriye'de SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının kanıtı bu olur. Suriye yeni bir Afganistan olmamalı. Orada tek devlet, tek bayrak, tek toprak anlayışı benimsenmeli.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Güney Afrika'daki görüşmelerde Cumhurbaşkanımız liderlerle görüştü, ABD ile de görüştü. Hiç kimsenin Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bir sorunu olmadığını orada da gördük. Demokratik seçimlerle seçilip görevi başında olan en tecrübeli siyasetçilerden birisi sayın Cumhurbaşkanımız.

Şırnak'ta Barzani'nin yaptığı ziyaret ve yansıyan görüntüler:

Bu konuyu üç bölüme ayırmak lazım. Birincisi şu, oraya geçmiş zamanlarda da gittik.

Söz vermiştik; Zap suyunun kuzularını emperyalistlere yem etmeyeceğiz. Devlet bu sözünü tuttu.

"BARZANİ'NİN ŞIRNAK'TAKİ GÖRÜNTÜSÜ NAHOŞ, İÇİŞLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Barzani'nin Terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi önemlidir. Fiilen başkan olduğu dönemde de bir konu hariç bütün meselelerde Türkiye ile aynı fikirde oldu. Referandum konusunda da düşüncemizi söyledik. Bunun dışında Türkiye'nin hassasiyetlerine hep uyumlu oldu. İlişkiler hep iyi oldu Barzani'yle.

Bahsettiğiniz silahlı Peşmerge görüntüsü nahoş ve olumsuz yorumlara sebep oldu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma sürdürüyor. Aktif görevi yok çünkü.

Üçüncü olarak da biz yayına girmeden önce onun ofisi sayın Bahçeli'yle ilgili olumsuz bir yorumları oldu. Sonra bu açıklamayı oradaki sözcü kaleme aldı dendi. Saygısızcadır ve bir yalan üzerine kurulmuştur. Sayın Bahçeli bu yorumu yaparken sayın Barzani'yi koruyan bir değerlendirme yapıyor, ziyaretini olumlu yansıtıyor.

Orada bu açıklamayı yapan kimse o dil ırkçı ve şovenisttir. Bu saygısızlığı düzeltmeleri lazım.