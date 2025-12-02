HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: İmralı tutanakları açıklanacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, PKK'nın tüm uzantıları varlığını sona erdirdiğini eylem olarak gösterirse kanuni düzenlemeler ele alınır" dedi. Çelik, İmralı ile yapılan görüşmenin tutanaklarının yayınlanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: İmralı tutanakları açıklanacak mı?
Mustafa Fidan

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili katıldığı televizyon programında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı. Komisyon üyelerinin İmralı Adası'nda terör örgüyü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, "Heyet, İmralı'dan aldığı görüşleri komisyona iletecek. Bu işlerin bir hassasiyeti var, buna riayet etmek milletten bir şey saklamak anlamına gelmiyor. Sonuçta adaya giden arkadaşlarımız gelip komisyona bilgi verecekler" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASIYLA İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Çelik, gündeme dair şu açıklamaları yaptı;

"PKK terör örgütünün uzantıları varlığını sona erdirdiğini eylem olarak gösterirse kanuni düzenlemer ele alınır. Öenmli olan yol haritasının işlemesidir. Silah bırakma süreci kesintisiz devam etmesi lazım. Stratejik akıl kadar sabır da önemli. Bu ikisinin dengesini kurmak lazım. Daha kapsayıcı değerlendirmek lazım. Irak tarafındaki uzantıları da kapsayacak şekilde silah bırakma sürecek. Sürmesi gerekiyor. Silahların sembolik olarak yakılması elbette bir adımdır. Ancak tamamen bırakmaları lazım.

AK Parti Sözcüsü Çelik ten Terörsüz Türkiye açıklaması: İmralı tutanakları açıklanacak mı? 1

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Sabotaj ve gündem saptırmalara rağmen rotamızı oluşturduk ilerliyoruz.

Şu an Terörsüz Türkiye sürecinde odak noktamız PKK'nın feshi ve terör örgütünün silah bırakması. Komisyon her kesimi dinledi. Farklı düşünceden bir çok kişinin görüşüne bakıldı.

İMRALI TUTANAKLARI AÇIKLANACAK MI?

İmralı Heyeti aldığı görüşleri komisyona iletecek. Bu işlerin bir hassasiyeti var, buna riayet etmek milletten bir şey saklamak anlamına gelmiyor. Sonuçta adaya giden arkadaşlarımız gelip komisyona bilgi verecekler. Bu işlerde önemli olan az konuşmak, çok iş yapmaktır. Zaten hükümet ve millet iradesi yansısın diye her kesimden isimlerle komisyon kuruldu. Bir parti 'bundan haberim yoktu' derse, kendi parti üyesine danışıp öğrenecekler.

Türkiye'nin devlet geleneği bunu gerektiriyor. MGK toplantıları da kapalı oluyor, parti MYK'ları da kapalı oluyor. Komisyon görüşmeleri kapalı olunca bunun ardında farklı şey aramamak lazım.

"10 MART MUTABAKATI'NA UYARSA SDG TEHDİT OLMAKTAN ÇIKAR"

Suriye'de SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının kanıtı bu olur. Suriye yeni bir Afganistan olmamalı. Orada tek devlet, tek bayrak, tek toprak anlayışı benimsenmeli.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Güney Afrika'daki görüşmelerde Cumhurbaşkanımız liderlerle görüştü, ABD ile de görüştü. Hiç kimsenin Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili bir sorunu olmadığını orada da gördük. Demokratik seçimlerle seçilip görevi başında olan en tecrübeli siyasetçilerden birisi sayın Cumhurbaşkanımız.

Şırnak'ta Barzani'nin yaptığı ziyaret ve yansıyan görüntüler:

Bu konuyu üç bölüme ayırmak lazım. Birincisi şu, oraya geçmiş zamanlarda da gittik.

Söz vermiştik; Zap suyunun kuzularını emperyalistlere yem etmeyeceğiz. Devlet bu sözünü tuttu.

"BARZANİ'NİN ŞIRNAK'TAKİ GÖRÜNTÜSÜ NAHOŞ, İÇİŞLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Barzani'nin Terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi önemlidir. Fiilen başkan olduğu dönemde de bir konu hariç bütün meselelerde Türkiye ile aynı fikirde oldu. Referandum konusunda da düşüncemizi söyledik. Bunun dışında Türkiye'nin hassasiyetlerine hep uyumlu oldu. İlişkiler hep iyi oldu Barzani'yle.

Bahsettiğiniz silahlı Peşmerge görüntüsü nahoş ve olumsuz yorumlara sebep oldu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma sürdürüyor. Aktif görevi yok çünkü.

Üçüncü olarak da biz yayına girmeden önce onun ofisi sayın Bahçeli'yle ilgili olumsuz bir yorumları oldu. Sonra bu açıklamayı oradaki sözcü kaleme aldı dendi. Saygısızcadır ve bir yalan üzerine kurulmuştur. Sayın Bahçeli bu yorumu yaparken sayın Barzani'yi koruyan bir değerlendirme yapıyor, ziyaretini olumlu yansıtıyor.

Orada bu açıklamayı yapan kimse o dil ırkçı ve şovenisttir. Bu saygısızlığı düzeltmeleri lazım.

02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur'da mermer fabrikasında korkutan yangınBurdur'da mermer fabrikasında korkutan yangın
Uyanınca yatak odasını bu halde buldu!Uyanınca yatak odasını bu halde buldu!
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Ömer Çelik Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.