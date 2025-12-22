HABER

5 daireden 755 bin liralık vurgun! Tanınmamak için eşarp takmışlar

Adana'da iki kişi girdikleri dairelerden 55 bin lira ziynet eşyası ve 2 kol saati alıp kaçtı. Yapılan incelemeler sonucu ikilinin daha önce de 3 daireye girdiği ve toplamda 700 bin liralık altın ve döviz çaldığı saptandı. Olay yerinde eski bir arkadaşlarını ziyaret ettiklerini ifade eden ikilinin tanınmamak için ise eşarp kullandığı öğrenildi.

Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğüyle gizleyen İnci G. ile İpek Y., misafir gibi bir apartmana girdi. Apartmanın 7'nci katına çıkan şüpheliler, U.Ş.'nin dairesinin kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki şüpheli, toplam değeri 8 bin lira olan 2 kol saatini alıp, daireden çıktı. Alt kata inen şüpheliler, aynı yöntemle K.K.'nin evine girip, yatak odasındaki gardıropta gizlenen 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalıp, apartmandan ayrıldı.

Caddeden otobüse binen şüpheliler, kayıplara karıştı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı ve otobüse bindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3 DAİREDEN DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Evlerine dönen U.Ş. ve K.K.'nin ihbarıyla çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesine daha girdikleri, yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı.

'ARKADAŞIMIZI ZİYARETE GİTTİK'

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Görüntülerdeki kişiler biziz ancak hırsızlık yapmadık. Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

