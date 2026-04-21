5 Euro'luk cihazla koca fırkateyni eliyle koymuş gibi buldu

Hollanda Kraliyet Donanması’nın 5 Euro’luk bir Bluetooth takip cihazıyla izlenip yerinin ifşa edilmesi hayrete düşürdü. Güvenlik açığının farkına varılınca posta kartları için harekete geçildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Hollandalı gazeteci Just Vervaart, Hollanda hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen'i takip cihazıyla izlemeyi başardı. Bir posta kartının içine 5 Euro'luk bluetooth takip cihazı saklayan gazeteci, gemiye posta gönderince geminin tüm hareketlerini eliyle koymuş gibi takip etti.

AÇIK KAYNAKLARI KULLANDI

Hollanda Silahlı Kuvvetleri’ndeki asker ve denizcilere posta ve paket gönderimi Hollanda Savunma Bakanlığınca kolaylaştırılıyor, ayrıca tüm talimatlar internet üzerinden yayınlanıyor. Vervaart, Evertsen gemisine izleme cihazını göndermek için serbestçe erişilebilen bu açık kaynaklı istihbarat verilerini kullandığını söyledi.

24 SAAT BOYUNCA GEMİYİ İZLEDİ

Takip cihazı yaklaşık 24 saat boyunca aktif kaldı ve HNLMS Evertsen'in Girit'in Heraklion limanından ayrıldığını, önce adanın kıyı şeridi boyunca batıya doğru seyrettiğini, ardından doğuya dönerek Kıbrıs'a doğru yol aldığını gösterdi.

Gemi Kıbrıs’a yanaşırken durumun farkına varılınca takip cihazı devre dışı bırakıldı.

POSTA KARTLARINA DA X-RAY ŞARTI GELDİ

Bakanlığın posta gönderim kılavuzunda, paketlerin aksine zarfların X-ray taramasından geçmediği belirtilmişti. Gazeteci bundan yararlanarak, Bluetooth izleme cihazını posta kartının içine sakladı ve böylece cihazın tespit edilmeden geçmesini sağladı.

Ancak daha sonra zarflar da X-ray taramasından geçirilme zorunluluğuna tabi tutulmaya başladı.

