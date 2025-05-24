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5 günde 30 binden fazla vaka! Tayland'da yeni koronavirüs varyantı paniği: 7 kat daha hızlı yayılıyor

Tayland'da koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron XEC nedeniyle 5 günde 30 binden fazla vaka tespit edildi. Normal gripten 7 kat daha hızlı yayılan varyant ile ilgili uyarılar da geldi. Dr. Thira Woratanarat, bu artışın yeni bir dalganın 'erken işareti' olduğu uyarısında bulundu.

5 günde 30 binden fazla vaka! Tayland'da yeni koronavirüs varyantı paniği: 7 kat daha hızlı yayılıyor
Recep Demircan

Tayland'da 5 günde 30 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıklayan Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Thira Woratanarat, bu artışın yeni bir dalganın 'erken işareti' olduğu uyarısında bulundu.

Chulalongkorn Üniversitesi'nden Dr. Thira Woratanarat, Tayland'da artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti.

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30 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

Tayland genelinde 18-23 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 589 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 3 can kaybı yaşandığını belirten Dr. Thira, resmi rakamların hastane dışındaki hafif vakaları kapsamadığını ve gecikmeli bildirimlerle haftalık vaka sayılarının ikiye katlanabileceğini vurguladı.

"KAYIPLAR KATLANARAK ARTAR"

Hastalığın Omicron XEC varyantı olduğunu belirten Dr. Woratanarat "Covid-19'u mevsimsel grip gibi hafif bir hastalık olarak göstermek yanıltıcıdır. Ölüm oranları küçük görünse de, yüz binlerce vaka söz konusu olduğunda kayıplar katlanarak artar" ifadelerini kullandı.

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"ÖNLEMLERİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Sputnik'te yer alan habere göre uzman isim virüsün ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, "Doğru kaynaklara inanın, korunma önlemlerini elden bırakmayın" çağrısı yaptığı ifade edildi.

KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANIT OMİCRON XEC NEDİR?

Tayland'da son dalgaya neden olan Omicron XEC , COVID-19'un Omicron varyantının yeni bir alt türü olarak açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı'na göre, mevsimsel gripten 7 kat daha hızlı bulaşan hastalığın ülkede 1 haftada 30 binden fazla kişide görüldüğü belirtildi. Çoğunlukla hafif seyreden hastalığın ( ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ) yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklığı düşüklerde ağır seyredebildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland koronavirüs
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