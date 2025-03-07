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  4. 5 gündür yanıyor, ne yaptılarsa sönmüyor! Bir yanıp bir sönen gaza müdahale etmek için bakın ne çözüm buldular

5 gündür yanıyor, ne yaptılarsa sönmüyor! Bir yanıp bir sönen gaza müdahale etmek için bakın ne çözüm buldular

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 14:30
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan ve 5 gündür yanmaya devam eden gazın çevresi, rüzgarın etkisini azaltmak için betonla kapatıldı.

5 gündür yanıyor, ne yaptılarsa sönmüyor! Bir yanıp bir sönen gaza müdahale etmek için bakın ne çözüm buldular

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

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NUMUNE ALMAK İÇİN GAZI TUTUŞTURMUŞLAR

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

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ÇAREYİ GAZIN ÇIKTIĞI ALANI BETONLA KAPATMAKTA BULDULAR

Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı betonla kapattı. Yanmanın kontrollü şekilde sürdüğü bölgede ekiplerin bekleyişi devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli D-100 Karayolu beton gaz
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