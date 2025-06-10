HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

5 huzurevi 205 yaşlı! Bulgaristan'da huzurevinde kan donduran olay: “Böyle bir dehşeti şimdiye kadar kimse görmemiştir"

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Bulgaristan Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, “Böyle bir dehşeti şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar." dedi.

5 huzurevi 205 yaşlı! Bulgaristan'da huzurevinde kan donduran olay: “Böyle bir dehşeti şimdiye kadar kimse görmemiştir"
Begüm Özkaynak

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada,5 huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiği kaydedildi.

İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

"BÖYLE BİR DEHŞETİ ŞİMDİYE KADAR KİMSE GÖRMEMİŞTİR"

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi.

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Böyle bir dehşeti şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar." diye konuştu.

"KALİFİYE OLMAYAN KİŞİLER O YAŞLILARA BELİRSİZ İLAÇLAR ENJEKTE EDİYORDU"

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeyken alev topuna döndüSeyir halindeyken alev topuna döndü
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurduBakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan huzurevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Moldovalı hala getirdi, İstanbul'da can aldı

Moldovalı hala getirdi, İstanbul'da can aldı

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

İngiltere ve 3 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım kararı

İngiltere ve 3 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım kararı

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...'

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...'

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.