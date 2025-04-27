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5 katı fazla hesap gelince ortalık karıştı! Gece kulübüne kurşun yağdırdı

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Beşiktaş'ta bir gece kulübüne eğlenmeye giden Ali C., hesabın fazla gelmesi üzerine ortalığı birbirine kattı. Hesabı ödemeyen şüpheli, aracından aldığı silahıyla gece kulübüne kurşun yağdırdı.

Beşiktaş'taki Nispetiye Mahallesi’nde cezaevinden özel izinli çıkan Ali C., gece saatlerinde caddede bulunan bir gece kulübüne gitti.

Burada bir süre eğlenen Ali C., hesabın fazla geldiğini iddia ederek çalışanlarla önce tartıştı ardından da gece kulübünden kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali C., sabaha karşı silahla gece kulübünün önüne geldi.

Gece kulübüne kurşun yağdıran saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ YAKALADI

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Ali C.’nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi.

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Harekete geçen polis ekipleri saldırganı Büyükdere Caddesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünde 4 adet uyuşturucu madde bulunan Ali C. emniyete götürüldü.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada ifadesi alınan Ali C.’nin, poliste 7 adet suç kaydı olduğu ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Ali C., "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", "Mala zarar verme" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.

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"5 BİN LİRALIK HESABI 25 BİN OLARAK İSTEDİLER"

Şüpheli Ali C.’nin ifadesinde, gece kulübüne eğlenme amaçlı geldiğini, mekanda bir miktar alkol aldığını ve mekandan çıkacağı zaman 5 bin liralık hesabı kendisinden 25 bin lira olarak istediklerini dile getirdi.

Şüpheli, "Ben de vermedim. Miktarın fazla olduğunu soyledim. Ben ödemek istemeyince iş yeri çalışanları bana ağır küfürler etti. Daha sonra ben de sinirlendim ve olay yerine gelmiş olduğum aracıma giderek tabancayı alıp iş yerinin camlarına ve pencerelerinle zarar vermek için sıktım." dedi.

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Kaçarken sivil polislerin kendisini yakaladığını aktaran Ali C., "Bu tabancayı hasımlarım, düşmanlarım olduğu için kendimi korumak için almıştım." dediği öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı gece kulübü beşiktaş
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